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09.09.2026 20:03:28
Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus
S&P 500-Handel heute.
Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.38 Prozent tiefer bei 7’644.62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.236 Prozent tiefer bei 7’655.38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’673.52 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’624.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’660.68 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’757.64 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 7’386.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’512.61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.46 Prozent zu Buche. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6.91 Prozent auf 224.75 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.32 Prozent auf 652.26 USD), Akamai (+ 5.70 Prozent auf 111.63 USD), Marvell Technology (+ 4.92 Prozent auf 236.51 USD) und HCA (+ 4.57 Prozent auf 420.39 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Caseys General Stores (-15.49 Prozent auf 619.89 USD), Vertiv (-9.05 Prozent auf 264.52 USD), Comcast (-6.72 Prozent auf 24.56 USD), Charter A (-6.72 Prozent auf 135.95 USD) und Kimberly-Clark (-4.77 Prozent auf 98.02 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10’770’624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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