Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’766 -0.3%  SPI 19’465 -0.2%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’527 -0.2%  Euro 0.9427 0.0%  EStoxx50 6’303 -0.1%  Gold 4’394 -0.2%  Bitcoin 63’332 0.0%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 102.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Daimler Truck-Aktie im Minus: Bedeutende Investition in Wasserstoff-Lkw
SHL-Aktie: Konzern übernimmt Mediton und Medishur komplett
Suche...
Plus500 Depot

NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 im Blick 09.09.2026 20:03:28

Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus

Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus

S&P 500-Handel heute.

NortonLifeLock
24.07 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.38 Prozent tiefer bei 7’644.62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.236 Prozent tiefer bei 7’655.38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’673.52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’624.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’660.68 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’757.64 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 7’386.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’512.61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.46 Prozent zu Buche. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6.91 Prozent auf 224.75 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.32 Prozent auf 652.26 USD), Akamai (+ 5.70 Prozent auf 111.63 USD), Marvell Technology (+ 4.92 Prozent auf 236.51 USD) und HCA (+ 4.57 Prozent auf 420.39 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Caseys General Stores (-15.49 Prozent auf 619.89 USD), Vertiv (-9.05 Prozent auf 264.52 USD), Comcast (-6.72 Prozent auf 24.56 USD), Charter A (-6.72 Prozent auf 135.95 USD) und Kimberly-Clark (-4.77 Prozent auf 98.02 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10’770’624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NortonLifeLock

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 15.01 SX7BOU
Short 14’712.34 13.80 STVB4U
Short 15’233.89 8.99 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’765.69 10.09.2026 11:08:33
Long 13’281.96 19.86 S1BR8U
Long 12’984.08 13.94 SDFBZU
Long 12’403.96 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Akamai Inc. 89.79 1.59% Akamai Inc.
Casey's General Stores Inc 510.93 1.54% Casey's General Stores Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 108.98 -4.22% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Comcast Corp. (Class A) 19.92 -1.97% Comcast Corp. (Class A)
Datadog Inc Registered Shs -A- 181.42 0.48% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
HCA Holdings Inc. 341.52 2.31% HCA Holdings Inc.
Intel Corp. 84.97 0.07% Intel Corp.
Kimberly-Clark Corp. 80.22 0.77% Kimberly-Clark Corp.
Marvell Technology 188.89 -2.03% Marvell Technology
Meta Platforms (ex Facebook) 524.54 -1.21% Meta Platforms (ex Facebook)
NortonLifeLock 24.07 0.16% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 180.97 -0.21% NVIDIA Corp.
Vertiv Holdings 211.42 -3.13% Vertiv Holdings
Western Union Company 5.61 0.83% Western Union Company

Intel am 09.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’636.36 -0.48%