Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.43 Prozent tiefer bei 5’881.63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 52.242 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.264 Prozent auf 5’922.55 Punkte an der Kurstafel, nach 5’906.94 Punkten am Vortag.

Bei 5’929.74 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’868.86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 6’032.38 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 5’762.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’769.83 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 24.01 Prozent zu. Bei 6’099.97 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 5.59 Prozent auf 41.58 USD), APA (+ 2.99 Prozent auf 23.09 USD), Marathon Petroleum (+ 2.88 Prozent auf 139.50 USD), Lamb Weston (+ 2.86 Prozent auf 66.83 USD) und Advance Auto Parts (+ 2.69 Prozent auf 47.29 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Tesla (-3.25 Prozent auf 403.84 USD), NVIDIA (-2.33 Prozent auf 134.29 USD), Enphase Energy (-2.15 Prozent auf 68.68 USD), NRG Energy (-2.09 Prozent auf 90.22 USD) und Palantir (-2.01 Prozent auf 75.63 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’413’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.661 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

