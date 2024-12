Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.11 Prozent schwächer bei 5’970.84 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 52.822 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.649 Prozent leichter bei 5’998.40 Punkten, nach 6’037.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’932.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’006.17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.515 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.11.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’998.74 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.09.2024, einen Stand von 5’738.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.12.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’781.58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 25.89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lamb Weston (+ 2.63 Prozent auf 67.00 USD), APA (+ 1.14 Prozent auf 22.09 USD), Biogen (+ 0.94 Prozent auf 151.31 USD), The Hershey (+ 0.93 Prozent auf 171.76 USD) und Occidental Petroleum (+ 0.75 Prozent auf 48.56 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Super Micro Computer (-5.22 Prozent auf 31.98 USD), Tesla (-4.95 Prozent auf 431.66 USD), IPG Photonics (-3.91 Prozent auf 73.42 USD), Palantir (-3.73 Prozent auf 79.08 USD) und Lumen Technologies (-3.17 Prozent auf 5.49 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’386’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.756 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

