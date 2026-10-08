Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.25 Prozent schwächer bei 7’782.58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 65.152 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.355 Prozent auf 7’774.05 Punkte an der Kurstafel, nach 7’801.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’784.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’771.75 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.669 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’673.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’482.71 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 08.10.2025, mit 6’753.72 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.47 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Rollins (+ 3.85 Prozent auf 32.06 USD), DXC Technology (+ 3.49 Prozent auf 12.44 USD), APA (+ 3.38) Prozent auf 45.29 USD), Marathon Petroleum (+ 3.10 Prozent auf 455.96 USD) und Accenture (+ 2.90 Prozent auf 202.35 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Skyworks Solutions (-4.61 Prozent auf 79.58 USD), PerkinElmer (-4.14 Prozent auf 147.24 USD), Corteva (-4.01 Prozent auf 13.87 USD), Illumina (-3.85 Prozent auf 257.45 USD) und Robinhood (-3.73 Prozent auf 105.42 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Palantir-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3’010’269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.147 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.02 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch