Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Am Montag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.79 Prozent auf 7’515.34 Punkte zurück. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.875 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.343 Prozent auf 7’549.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’575.39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’506.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7’565.37 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’431.46 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 6’886.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 6’259.75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.58 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Robert Half (+ 9.85 Prozent auf 35.59 USD), Gartner (+ 6.06 Prozent auf 141.31 USD), Intuit (+ 5.38 Prozent auf 289.76 USD), Valero Energy (+ 5.38 Prozent auf 295.79 USD) und Phillips 66 (+ 5.27 Prozent auf 198.29 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AppLovin (-12.65 Prozent auf 442.85 USD), Sandisk (-12.63 Prozent auf 1’673.97 USD), Marvell Technology (-7.75 Prozent auf 217.53 USD), Oracle (-6.47 Prozent auf 131.54 USD) und Intel (-6.12 Prozent auf 103.12 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34’962’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 11.71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch