Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance
|
13.07.2026 22:33:39
Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus
Mit dem S&P 500 ging es am Abend abwärts.
Am Montag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.79 Prozent auf 7’515.34 Punkte zurück. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.875 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.343 Prozent auf 7’549.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’575.39 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’506.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7’565.37 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’431.46 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 6’886.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 6’259.75 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.58 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Robert Half (+ 9.85 Prozent auf 35.59 USD), Gartner (+ 6.06 Prozent auf 141.31 USD), Intuit (+ 5.38 Prozent auf 289.76 USD), Valero Energy (+ 5.38 Prozent auf 295.79 USD) und Phillips 66 (+ 5.27 Prozent auf 198.29 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AppLovin (-12.65 Prozent auf 442.85 USD), Sandisk (-12.63 Prozent auf 1’673.97 USD), Marvell Technology (-7.75 Prozent auf 217.53 USD), Oracle (-6.47 Prozent auf 131.54 USD) und Intel (-6.12 Prozent auf 103.12 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34’962’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 11.71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Valero Energy Corp.
|
22:33
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.07.26
|S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
03.07.26
|S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.06.26
|S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
19.06.26
|S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valero Energy von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)