Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.39 Prozent auf 6’050.61 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 52.308 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.471 Prozent leichter bei 6’045.46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’074.08 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’035.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’057.68 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 5’870.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5’634.58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 4’719.19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 27.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’099.97 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Pfizer (+ 4.67 Prozent auf 26.43 USD), VF (+ 4.49 Prozent auf 22.59 USD), Fox (+ 4.27 Prozent auf 49.07 USD), Fox (+ 4.08 Prozent auf 46.47 USD) und Under Armour (+ 3.97 Prozent auf 8.65 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Humana (-10.20 Prozent auf 233.89 USD), CVS Health (-5.49 Prozent auf 44.04 USD), APA (-4.06 Prozent auf 21.05 USD), Broadcom (-3.91 Prozent auf 240.23 USD) und T-Mobile US (-3.82 Prozent auf 220.71 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 60’099’982 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.573 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

