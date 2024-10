Schwache Performance in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag schwächer

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.51 Prozent auf 5’725.88 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 48.921 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.690 Prozent leichter bei 5’773.53 Punkten, nach 5’813.67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’715.28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’775.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1.85 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Wert von 5’762.48 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, den Wert von 5’522.30 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der S&P 500 4’193.80 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 20.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Paycom Software (+ 24.14 Prozent auf 213.83 USD), Entergy (+ 15.90 Prozent auf 155.77 USD), International Paper (+ 12.99 Prozent auf 55.40 USD), NortonLifeLock (+ 9.88 Prozent auf 29.57 USD) und Altria (+ 8.24 Prozent auf 54.66 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Huntington Ingalls Industries (-23.83 Prozent auf 190.81 USD), Estée Lauder Companies (-21.84 Prozent auf 68.12 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-20.49 Prozent auf 54.92 USD), Monolithic Power Systems (-19.37 Prozent auf 741.61 USD) und Teleflex (-14.93 Prozent auf 200.11 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’604’541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.271 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch