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|S&P 500-Performance
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15.09.2026 18:00:39
Schwache Performance in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Minus
Der S&P 500 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.47 Prozent leichter bei 7’584.38 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.860 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.077 Prozent leichter bei 7’614.15 Punkten, nach 7’619.98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’617.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’572.69 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’785.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’554.29 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’615.28 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.58 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Punkte.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Skyworks Solutions (+ 10.08 Prozent auf 87.25 USD), PerkinElmer (+ 8.16 Prozent auf 138.98 USD), Qorvo (+ 7.08 Prozent auf 115.63 USD), Illumina (+ 5.10 Prozent auf 218.83 USD) und Quest Diagnostics (+ 4.51 Prozent auf 248.62 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-5.70 Prozent auf 16.89 USD), Chipotle Mexican Grill (-5.40 Prozent auf 35.03 USD), Coinbase (-5.34 Prozent auf 181.22 USD), Seagate Technology (-4.36 Prozent auf 770.46 USD) und Caseys General Stores (-4.26 Prozent auf 595.13 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’464’996 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.563 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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