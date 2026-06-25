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Index-Performance im Blick 25.06.2026 22:33:43

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

Heute zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Ultra Clean Holdings
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Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.46 Prozent tiefer bei 25’358.60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.974 Prozent höher bei 25’724.78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’476.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’724.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’123.43 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 4.25 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’343.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’929.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19’973.55 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.14 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 37.51 Prozent auf 18.00 USD), BlackBerry (+ 19.95 Prozent auf 10.34 USD), Applied Materials (+ 13.42 Prozent auf 668.00 USD), Dorel Industries (+ 12.52 Prozent auf 1.24 USD) und Ultra Clean (+ 11.29 Prozent auf 120.66 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-12.77 Prozent auf 2.05 USD), Innodata (-10.26 Prozent auf 73.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.35 Prozent auf 85.33 USD), SIGA Technologies (-8.56 Prozent auf 3.95 USD) und Nexstar Media Group (-7.90 Prozent auf 154.70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’095’891 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.263 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.97 erwartet. Mit 13.89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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