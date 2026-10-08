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Kursentwicklung 08.10.2026 18:00:47

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ Composite verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Elron Electronic Industries
0.89 USD -15.24%
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Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.69 Prozent auf 27’349.71 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.445 Prozent auf 27’416.03 Punkte an der Kurstafel, nach 27’538.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’491.89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 27’342.86 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.455 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 26’421.41 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 25’870.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23’043.38 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.71 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 3.51 Prozent auf 15.64 USD), Methanex (+ 3.40 Prozent auf 62.47 USD), Take Two (+ 2.81 Prozent auf 209.74 USD), IMAX (+ 2.78 Prozent auf 52.88 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2.36 Prozent auf 11.50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AngioDynamics (-20.86 Prozent auf 11.23 USD), Resources Connection (-18.58 Prozent auf 3.05 USD), Elron Electronic Industries (-15.24 Prozent auf 0.89 USD), Century Casinos (-10.93 Prozent auf 0.89 USD) und AXT (-7.70 Prozent auf 73.65 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’508’870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.147 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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