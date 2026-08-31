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31.08.2026 16:00:36
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart
Der NASDAQ Composite verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ 0.30 Prozent schwächer bei 26’323.45 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.166 Prozent auf 26’358.56 Punkte an der Kurstafel, nach 26’402.42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’380.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’278.08 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25’373.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’972.62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’455.55 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 5.24 Prozent auf 61.70 USD), Methanex (+ 4.48 Prozent auf 60.26 USD), Photronics (+ 3.82 Prozent auf 28.79 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2.57 Prozent auf 12.75 USD) und ON Semiconductor (+ 2.26 Prozent auf 74.25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-7.36 Prozent auf 22.79 USD), SMC (-7.10 Prozent auf 419.93 USD), Take Two (-6.86 Prozent auf 219.24 USD), inTest (-4.00 Prozent auf 10.57 USD) und Myriad Genetics (-3.48 Prozent auf 3.05 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3’472’344 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.525 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19.61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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