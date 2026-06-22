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Kursentwicklung im Fokus 22.06.2026 22:33:40

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Montag leichter.

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1.32 Prozent schwächer bei 26’166.60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.131 Prozent auf 26’483.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’517.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’125.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’561.12 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 26’343.97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 21’647.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der NASDAQ Composite 19’447.41 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.61 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 25.42 Prozent auf 3.01 USD), AXT (+ 9.31 Prozent auf 92.44 USD), ON Semiconductor (+ 8.16 Prozent auf 131.55 USD), Taylor Devices (+ 7.68 Prozent auf 59.47 USD) und Hooker Furniture (+ 7.59 Prozent auf 17.00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-9.27 Prozent auf 5.68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8.74 Prozent auf 3.55 USD), 3D Systems (-8.68 Prozent auf 3.26 USD), Donegal Group B (-8.09 Prozent auf 21.01 USD) und Nissan Motor (-6.82 Prozent auf 2.05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’675’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.452 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.36 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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