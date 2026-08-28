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28.08.2026 18:00:08
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge
Der NASDAQ Composite gibt sich am Mittag schwächer.
Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.24 Prozent auf 26’478.43 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.096 Prozent schwächer bei 26’515.99 Punkten, nach 26’541.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’700.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’427.72 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24’876.91 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 26’917.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’705.16 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.96 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 12.24 Prozent auf 2.20 USD), Mind CTI (+ 5.00 Prozent auf 1.05 USD), Amazon (+ 4.17 Prozent auf 266.95 USD), Salesforce (+ 3.67 Prozent auf 261.30 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3.43 Prozent auf 12.67 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-7.90 Prozent auf 61.63 USD), Photronics (-6.68 Prozent auf 28.24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.57 Prozent auf 129.75 USD), FormFactor (-5.01 Prozent auf 104.71 USD) und Autodesk (-4.77 Prozent auf 257.66 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’046’124 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.356 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.61 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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