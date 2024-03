Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt schlussendlich

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Verluste in Höhe von 0.30 Prozent auf 16’128.53 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.194 Prozent höher bei 16’209.19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’177.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’245.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’039.68 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.473 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, den Stand von 15’859.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14’761.56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 11’428.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9.23 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’449.70 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Bio Medica (+ 50.00 Prozent auf 0.00 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.59 Prozent auf 4.55 USD), SIGA Technologies (+ 7.13 Prozent auf 6.91 USD), Dorel Industries (+ 6.24 Prozent auf 5.96 CAD) und DXP Enterprises (+ 5.20 Prozent auf 48.76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Escalon Medical (-19.31 Prozent auf 0.20 USD), Microvision (-10.17 Prozent auf 2.08 USD), Agenus (-8.94 Prozent auf 0.60 USD), TransAct Technologies (-7.99 Prozent auf 5.41 USD) und American Superconductor (-7.44 Prozent auf 13.56 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25’727’948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.822 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 70.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch