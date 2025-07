Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Montagnachmittag

Um 20:01 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.94 Prozent auf 20’407.59 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.537 Prozent tiefer bei 20’490.55 Punkten, nach 20’601.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20’378.44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’511.82 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 19’529.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15’603.26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18’352.76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5.84 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’624.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FreightCar America (+ 9.96 Prozent auf 9.83 USD), AXT (+ 7.94 Prozent auf 2.31 USD), Amtech Systems (+ 6.03 Prozent auf 4.75 USD), Baiducom (+ 4.30 Prozent auf 90.06 USD) und AmeriServ Financial (+ 3.91 Prozent auf 3.19 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil SMC (-9.74 Prozent auf 330.35 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.81 Prozent auf 6.23 USD), Silicon Laboratories (-6.72 Prozent auf 143.16 USD), Royal Gold (-6.46 Prozent auf 168.21 USD) und Monro Muffler Brake (-5.53 Prozent auf 15.71 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16’424’723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.311 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Park-Ohio-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch