Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 26’130.20 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.198 Prozent auf 26’099.58 Punkte an der Kurstafel, nach 26’151.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’189.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’021.63 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.249 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 24’975.82 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 26’656.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21’544.27 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.46 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TTM Technologies (+ 8.37 Prozent auf 121.70 USD), Amtech Systems (+ 6.46 Prozent auf 15.17 USD), Methode Electronics (+ 6.29 Prozent auf 17.06 USD), Richardson Electronics (+ 5.39 Prozent auf 17.78 USD) und American Eagle Outfitters (+ 5.14 Prozent auf 17.59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Monro Muffler Brake (-9.67 Prozent auf 12.61 USD), Geospace Technologies (-7.16 Prozent auf 5.19 USD), Americas Car-Mart (-5.96 Prozent auf 2.21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.59 Prozent auf 3.74 USD) und EZCORP (-3.78 Prozent auf 33.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29’799’660 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.325 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch