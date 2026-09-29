Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Am Dienstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 26’797.54 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.330 Prozent stärker bei 26’908.76 Punkten, nach 26’820.38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’919.72 Punkte, das Tagestief hingegen 26’717.95 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’402.42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’820.14 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 22’591.15 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.33 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 6.12 Prozent auf 78.18 USD), Ultralife Batteries (+ 5.45 Prozent auf 6.38 USD), Applied Materials (+ 5.19 Prozent auf 512.01 USD), Modine Manufacturing (+ 4.96 Prozent auf 183.72 USD) und Amtech Systems (+ 4.79 Prozent auf 16.61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Neogen (-7.22 Prozent auf 12.73 USD), Donegal Group B (-6.39 Prozent auf 15.53 USD), Lifetime Brands (-5.86 Prozent auf 8.68 USD), Dorel Industries (-4.74 Prozent auf 0.97 USD) und DXP Enterprises (-4.63 Prozent auf 182.56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26’333’079 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.773 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch