Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.27 Prozent schwächer bei 16’384.47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.569 Prozent tiefer bei 16’335.30 Punkten in den Handel, nach 16’428.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’441.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16’315.72 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15’996.82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 14’992.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11’823.96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10.96 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16’538.86 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit MicroStrategy (+ 21.86 Prozent auf 1’856.00 USD), Ebix (+ 12.36 Prozent auf 1.00 USD), Century Casinos (+ 7.14 Prozent auf 2.85 USD), DexCom (+ 5.20 Prozent auf 140.10 USD) und TTM Technologies (+ 5.12 Prozent auf 15.40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-10.63 Prozent auf 1.43 USD), Sangamo Therapeutics (-8.72 Prozent auf 0.64 USD), Dixie Group (-8.35 Prozent auf 0.52 USD), Repligen (-6.64 Prozent auf 184.88 USD) und New York Community Bancorp (-5.93 Prozent auf 3.33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’744’764 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.945 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch