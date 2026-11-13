Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’183 -4.0%  Dollar 0.8388 0.5%  Öl 96.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
vVARDIS-Aktie startet unter Ausgabepreis an der Wall Street: Was Anleger über den Kariesspezialisten wissen müssen
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Novartis-Aktie im Fokus: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

25’136.27 Pkt
-229.82 Pkt
-0.91 %
23:15:14
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ Composite aktuell 13.11.2026 22:33:49

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.91 Prozent leichter bei 25’136.27 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.165 Prozent höher bei 25’408.00 Punkten, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25’423.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’872.41 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.45 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 27’204.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’803.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’870.36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.18 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 27.86 Prozent auf 135.66 USD), CRESUD (+ 8.83 Prozent auf 9.74 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6.41 Prozent auf 29.06 USD), US Global Investors (+ 5.95 Prozent auf 2.67 USD) und Upbound Group (+ 5.07 Prozent auf 25.09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-19.67 Prozent auf 0.48 USD), Dorel Industries (-10.77 Prozent auf 0.88 USD), PDF Solutions (-9.01 Prozent auf 36.98 USD), Richardson Electronics (-8.05 Prozent auf 18.15 USD) und 3D Systems (-7.27 Prozent auf 1.53 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 84’890’737 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.21 erwartet. Mit 20.76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Siemens: +58 % Aufträge – zündet KI jetzt die DAX-Aktie?
17:15 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13:04 SMI setzt abermals neue Bestmarke
11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1.29 -8.96% 3D Systems Corp.
America's Car-Mart Inc. 0.95 -2.27% America's Car-Mart Inc.
AngioDynamics Inc. 10.70 -2.73% AngioDynamics Inc.
Apple Inc. 299.42 0.15% Apple Inc.
Century Casinos Inc. 0.45 -16.64% Century Casinos Inc.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 9.00 9.76% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Dorel Industries Inc. 0.83 -7.78% Dorel Industries Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc 23.10 0.43% Ionis Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 114.21 25.62% Modine Manufacturing Co.
NVIDIA Corp. 134.80 -2.70% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 32.02 -7.81% PDF Solutions Inc.
Richardson Electronics Ltd. 18.15 -8.15% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 2.74 -5.84% SIGA Technologies Inc.
U.S. Global Investors Inc. 2.58 1.57% U.S. Global Investors Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 22.54 3.49% Upbound Group Inc Registered Shs

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 46/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.