Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.91 Prozent leichter bei 25’136.27 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.165 Prozent höher bei 25’408.00 Punkten, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25’423.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’872.41 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.45 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 27’204.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’803.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’870.36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.18 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 27.86 Prozent auf 135.66 USD), CRESUD (+ 8.83 Prozent auf 9.74 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6.41 Prozent auf 29.06 USD), US Global Investors (+ 5.95 Prozent auf 2.67 USD) und Upbound Group (+ 5.07 Prozent auf 25.09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-19.67 Prozent auf 0.48 USD), Dorel Industries (-10.77 Prozent auf 0.88 USD), PDF Solutions (-9.01 Prozent auf 36.98 USD), Richardson Electronics (-8.05 Prozent auf 18.15 USD) und 3D Systems (-7.27 Prozent auf 1.53 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 84’890’737 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.21 erwartet. Mit 20.76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch