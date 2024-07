Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.70 Prozent tiefer bei 17’871.22 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18’119.15 Zählern und damit 0.679 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’996.92 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17’759.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’130.87 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3.33 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 17’862.23 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 15’601.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14’353.64 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 21.03 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Infosys (+ 8.38 Prozent auf 22.25 USD), Volvo (B) (+ 5.57 Prozent auf 27.50 USD), Cintas (+ 5.44 Prozent auf 758.97 USD), Monolithic Power Systems (+ 3.19 Prozent auf 843.47 USD) und Commerce Bancshares (+ 2.95 Prozent auf 63.51 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Aluminum (-9.61 Prozent auf 17.31 USD), American Superconductor (-9.54 Prozent auf 26.23 USD), Landec (-8.45 Prozent auf 5.09 USD), Comtech Telecommunications (-8.16 Prozent auf 3.04 USD) und Harvard Bioscience (-8.09 Prozent auf 3.18 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 59’528’148 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.294 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch