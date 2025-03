Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.35 Prozent schwächer bei 18’285.16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.947 Prozent auf 18’176.43 Punkte an der Kurstafel, nach 18’350.19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 18’589.49 Punkte, das Tagestief hingegen 17’956.60 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 04.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’654.02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’735.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16’207.51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 5.16 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. 17’956.60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 19.25 Prozent auf 1.92 USD), Ballard Power (+ 13.39 Prozent auf 1.27 USD), Heidrick Struggles International (+ 12.29 Prozent auf 44.48 USD), Strategy (+ 9.66 Prozent auf 275.15 USD) und Nektar Therapeutics (+ 5.23 Prozent auf 0.84 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Compugen (-7.18 Prozent auf 1.68 USD), Nissan Motor (-6.96 Prozent auf 2.68 USD), Sangamo Therapeutics (-6.61 Prozent auf 0.86 USD), PetMed Express (-6.40 Prozent auf 3.95 USD) und Intel (-6.20 Prozent auf 21.33 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 89’290’782 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.399 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch