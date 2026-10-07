Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.22 Prozent schwächer bei 27’538.69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.614 Prozent schwächer bei 27’430.54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27’599.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’341.31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27’547.20 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’506.99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’818.69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’788.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18.52 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 6.77 Prozent auf 9.94 USD), ADTRAN (+ 5.38 Prozent auf 6.91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 4.99 Prozent auf 9.46 USD), Richardson Electronics (+ 4.99 Prozent auf 20.00 USD) und Americas Car-Mart (+ 4.67 Prozent auf 1.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen BlackBerry (-8.46 Prozent auf 8.77 USD), Cognex (-7.75 Prozent auf 61.21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.79 Prozent auf 153.37 USD), Hub Group (-6.57 Prozent auf 26.31 USD) und Astronics (-6.55 Prozent auf 64.63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’270’623 Aktien gehandelt. Mit 5.128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch