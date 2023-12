Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.58 Prozent tiefer bei 14’146.71 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.673 Prozent fester bei 14’325.62 Punkten, nach 14’229.91 Punkten am Vortag.

Bei 14’327.63 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’138.51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.155 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 06.11.2023, einen Stand von 13’518.78 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.09.2023, den Wert von 13’872.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.12.2022, wies der NASDAQ Composite 11’014.89 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 36.20 Prozent nach oben. 14’446.55 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 10’265.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 16.28 Prozent auf 0.20 CHF), Escalon Medical (+ 13.25 Prozent auf 0.30 USD), Cutera (+ 9.09 Prozent auf 2.40 USD), Astro-Med (+ 8.29 Prozent auf 15.16 USD) und Digi International (+ 5.88 Prozent auf 24.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-7.95 Prozent auf 6.72 USD), Donegal Group B (-7.39 Prozent auf 13.04 USD), Powell Industries (-6.00 Prozent auf 83.01 USD), EMCORE (-5.60 Prozent auf 0.46 USD) und Old Dominion Freight Line (-5.55 Prozent auf 372.89 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’909’666 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.730 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert mit 2.42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch