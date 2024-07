Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.21 Prozent auf 18’434.59 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.334 Prozent auf 18’534.27 Punkte an der Kurstafel, nach 18’472.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’576.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’386.07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, mit 17’688.88 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 15’865.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 14’113.70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 24.85 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AngioDynamics (+ 25.63 Prozent auf 7.45 USD), Cutera (+ 9.42 Prozent auf 1.69 USD), AmeriServ Financial (+ 9.05 Prozent auf 2.53 USD), Mercantile Bank (+ 8.54 Prozent auf 47.89 USD) und Monro Muffler Brake (+ 8.52 Prozent auf 25.08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen TransAct Technologies (-4.09 Prozent auf 3.75 USD), Powell Industries (-3.87 Prozent auf 138.94 USD), Amtech Systems (-2.74 Prozent auf 6.40 USD), Compugen (-2.09 Prozent auf 1.87 USD) und Scientific Games (-1.91 Prozent auf 104.87 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’911’350 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.247 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch