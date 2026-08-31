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Marktbericht 31.08.2026 22:33:37

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite gönnte sich heute eine Verschnaufpause.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Montag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 26’370.89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.166 Prozent auf 26’358.56 Punkte an der Kurstafel, nach 26’402.42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’398.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’249.77 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25’373.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’972.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’455.55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 6.29 Prozent auf 35.16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.42 Prozent auf 132.94 USD), CRESUD (+ 3.98 Prozent auf 11.50 USD), QUALCOMM (+ 3.83 Prozent auf 170.48 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 3.57 Prozent auf 43.75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Take Two (-6.67 Prozent auf 219.70 USD), Upbound Group (-4.79 Prozent auf 18.30 USD), Wynn Resorts (-4.18 Prozent auf 91.28 USD), JetBlue Airways (-4.17 Prozent auf 4.60 USD) und FreightCar America (-3.91 Prozent auf 6.89 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’338’250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 19.61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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