Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.11 Prozent schwächer bei 29’587.95 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.246 Prozent auf 29’694.70 Punkte an der Kurstafel, nach 29’621.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’705.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’535.21 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 29’825.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’320.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’526.63 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17.38 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Teradyne (+ 4.89 Prozent auf 382.96 USD), KLA (+ 4.48 Prozent auf 201.37 USD), ASML (+ 4.19 Prozent auf 1’806.11 USD), MercadoLibre (+ 3.73 Prozent auf 1’892.46 USD) und Nebius (+ 3.38 Prozent auf 190.34 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Monster Beverage (-50.04 Prozent auf 45.68 USD), Rocket Lab (-4.67 Prozent auf 76.30 USD), AppLovin (-4.61 Prozent auf 323.37 USD), Datadog A (-4.46 Prozent auf 249.16 USD) und SpaceX (-2.66 Prozent auf 135.05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 12’014’609 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.44 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch