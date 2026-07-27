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NASDAQ 100-Kursverlauf 27.07.2026 22:33:36

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 gab sich am Montagabend schwächer.

Am Montag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.32 Prozent auf 28’039.21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.01 Prozent fester bei 28’412.31 Punkten in den Handel, nach 28’128.34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27’786.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’460.20 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’118.24 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.04.2026, einen Stand von 27’305.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’272.25 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Shopify A (+ 11.54 Prozent auf 126.88 USD), Workday (+ 9.01 Prozent auf 147.54 USD), Thomson Reuters (+ 8.44 Prozent auf 97.76 USD), Autodesk (+ 7.70 Prozent auf 225.91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.61 Prozent auf 98.65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-11.02 Prozent auf 1’278.23 USD), Lumentum (-6.69 Prozent auf 711.96 USD), ASML (-5.80 Prozent auf 1’655.26 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.17 Prozent auf 494.95 USD) und NVIDIA (-4.99 Prozent auf 196.51 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40’342’928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.385 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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