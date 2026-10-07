NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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07.10.2026 16:00:51
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter
Der NASDAQ 100 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 15:57 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.80 Prozent schwächer bei 30’975.48 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.796 Prozent auf 30’976.25 Punkte an der Kurstafel, nach 31’224.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 31’029.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’904.46 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.528 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 29’544.16 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 29’173.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’840.23 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.89 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 2.32 Prozent auf 147.58 USD), DexCom (+ 2.15 Prozent auf 85.19 USD), Amgen (+ 1.79 Prozent auf 409.80 USD), T-Mobile US (+ 1.72 Prozent auf 168.79 USD) und Intuitive Surgical (+ 1.28 Prozent auf 409.93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-6.45 Prozent auf 364.64 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.17 Prozent auf 156.04 USD), Rocket Lab (-4.56 Prozent auf 71.64 USD), Nebius (-4.32 Prozent auf 239.09 USD) und Lumentum (-3.61 Prozent auf 1’092.53 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’980’809 Aktien gehandelt. Mit 5.128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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