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Marktbericht 28.08.2026 16:00:53

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.14 Prozent leichter bei 29’599.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.323 Prozent leichter bei 29’545.90 Punkten, nach 29’641.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’649.05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’516.65 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.73 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der NASDAQ 100 27’763.13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’223.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’703.45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 2.81 Prozent auf 321.41 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.16 Prozent auf 583.45 USD), Western Digital (+ 1.48 Prozent auf 468.86 USD), Microsoft (+ 1.27 Prozent auf 511.45 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1.20 Prozent auf 108.61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PayPal (-12.09 Prozent auf 46.64 EUR), Marvell Technology (-6.65 Prozent auf 225.40 USD), Autodesk (-4.70 Prozent auf 257.87 USD), CrowdStrike (-4.56 Prozent auf 217.57 USD) und Palo Alto Networks (-3.75 Prozent auf 368.50 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’338’638 Aktien gehandelt. Mit 4.356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
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