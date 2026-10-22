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Kursverlauf 22.10.2026 16:01:03

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Meta Platforms
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Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1.54 Prozent auf 29’363.76 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.74 Prozent auf 29’304.30 Punkte an der Kurstafel, nach 29’822.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29’385.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’262.50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.594 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 30’732.40 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 28’998.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24’879.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16.49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit CSX (+ 5.79 Prozent auf 51.20 USD), Palo Alto Networks (+ 5.01 Prozent auf 364.64 USD), Roper Technolgies (+ 4.82) Prozent auf 416.71 USD), Thomson Reuters (+ 3.36 Prozent auf 119.13 USD) und Workday (+ 2.49 Prozent auf 208.02 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lam Research (-9.77 Prozent auf 235.33 USD), Teradyne (-8.66 Prozent auf 315.58 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-6.64 Prozent auf 651.19 USD), KLA (-6.52 Prozent auf 152.77 USD) und Applied Materials (-6.25 Prozent auf 383.40 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’884’840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.642 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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