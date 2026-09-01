NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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01.09.2026 22:33:43
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer
Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag im Minus ab.
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.29 Prozent tiefer bei 29’077.22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.36 Prozent auf 29’056.58 Punkte an der Kurstafel, nach 29’456.97 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’267.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28’953.26 Punkten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28’274.20 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 30’513.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23’415.42 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.10 Prozent auf 823.82 USD), Apple (+ 2.61 Prozent auf 325.13 USD), Gilead Sciences (+ 2.45 Prozent auf 149.92 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2.25 Prozent auf 246.11 USD) und Constellation Energy (+ 2.02 Prozent auf 280.31 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-8.52 Prozent auf 518.30 USD), Cadence Design Systems (-7.60 Prozent auf 313.04 USD), CrowdStrike (-6.90 Prozent auf 215.07 USD), Old Dominion Freight Line (-6.48 Prozent auf 187.01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6.06 Prozent auf 124.88 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’014’063 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.519 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Die Micron Technology-Aktie hat mit 6.17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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