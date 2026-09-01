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Index im Blick 01.09.2026 16:00:58

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Kraft Heinz Company
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1.37 Prozent leichter bei 29’053.73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.36 Prozent tiefer bei 29’056.58 Punkten in den Handel, nach 29’456.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’106.31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’992.25 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 28’274.20 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 30’513.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 23’415.42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Kraft Heinz Company (+ 2.06 Prozent auf 26.20 USD), Workday (+ 1.89 Prozent auf 201.19 USD), Gilead Sciences (+ 1.39 Prozent auf 148.38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.39 Prozent auf 810.17 USD) und AppLovin (+ 1.27 Prozent auf 316.01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Astera Labs (-5.29 Prozent auf 281.27 USD), Nebius (-5.16 Prozent auf 195.67 USD), Lumentum (-5.02 Prozent auf 868.88 USD), Teradyne (-4.77 Prozent auf 333.14 USD) und Arm (-4.75 Prozent auf 230.41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3’536’040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.519 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.17 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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