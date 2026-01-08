Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’450.13
Pkt
-203.77
Pkt
-0.79 %
20:25:30
Kursverlauf 08.01.2026 20:03:38

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.76 Prozent auf 25’460.17 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.150 Prozent tiefer bei 25’615.35 Punkten in den Handel, nach 25’653.90 Punkten am Vortag.

Bei 25’622.32 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’400.16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.046 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’627.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’136.62 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 21’180.96 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 5.06 Prozent auf 147.56 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.99 Prozent auf 169.90 USD), Costco Wholesale (+ 4.79 Prozent auf 924.84 USD), Mondelez (+ 4.02 Prozent auf 53.58 USD) und Fastenal (+ 3.35 Prozent auf 41.97 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-6.53 Prozent auf 132.21 USD), Autodesk (-6.17 Prozent auf 275.66 USD), Atlassian (-6.12 Prozent auf 151.03 USD), Constellation Energy (-4.50 Prozent auf 323.39 USD) und Zscaler (-4.37 Prozent auf 221.06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’540’406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.895 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 4.84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

