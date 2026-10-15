NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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15.10.2026 20:03:25
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag
Mit dem NASDAQ 100 geht es am Nachmittag abwärts.
Um 20:01 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.38 Prozent auf 29’837.06 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.42 Prozent auf 29’526.71 Punkte an der Kurstafel, nach 29’950.82 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29’408.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’887.47 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 3.11 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 28’937.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’502.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’745.36 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18.37 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuit (+ 6.26 Prozent auf 329.86 USD), AppLovin (+ 5.71 Prozent auf 277.16 USD), Autodesk (+ 5.43 Prozent auf 243.68 USD), Moderna (+ 5.31 Prozent auf 238.31 USD) und Copart (+ 5.22 Prozent auf 27.64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Rocket Lab (-9.67 Prozent auf 53.46 USD), Teradyne (-5.84 Prozent auf 338.45 USD), Seagate Technology (-5.36 Prozent auf 675.27 USD), Lumentum (-5.13 Prozent auf 850.37 USD) und Western Digital (-4.69 Prozent auf 347.04 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 22’799’523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.22 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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