Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.41 Prozent auf 39’313.64 Punkte abwärts. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13.302 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.755 Prozent fester bei 39’774.06 Punkten, nach 39’475.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39’430.17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39’296.03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Stand von 39’131.53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 37’385.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32’237.53 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 4.24 Prozent zu Buche. Bei 39’889.05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 3.01 Prozent auf 119.36 USD), Amgen (+ 1.68 Prozent auf 280.82 USD), Boeing (+ 1.36 Prozent auf 191.41 USD), Verizon (+ 1.24 Prozent auf 40.87 USD) und Merck (+ 1.18 Prozent auf 125.31 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-1.82 Prozent auf 104.84 USD), Intel (-1.74 Prozent auf 41.83 USD), Home Depot (-1.73 Prozent auf 383.51 USD), McDonalds (-1.42 Prozent auf 278.62 USD) und Microsoft (-1.37 Prozent auf 422.86 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20’744’764 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.945 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.67 Prozent.

Redaktion finanzen.ch