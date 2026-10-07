Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.66 Prozent auf 51’179.87 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26.037 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.150 Prozent auf 51’444.10 Punkte an der Kurstafel, nach 51’521.28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50’917.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51’406.44 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’414.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’925.15 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 46’602.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.78 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 2.60 Prozent auf 413.08 USD), Johnson Johnson (+ 1.44 Prozent auf 258.45 USD), Amazon (+ 1.42 Prozent auf 259.92 USD), Apple (+ 0.91 Prozent auf 336.67 USD) und Walmart (+ 0.90 Prozent auf 108.16 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-5.75 Prozent auf 813.83 USD), Honeywell Technologies (-2.24 Prozent auf 208.11 USD), Sherwin-Williams (-1.92 Prozent auf 315.00 USD), Chevron (-1.17 Prozent auf 205.15 USD) und Goldman Sachs (-1.11 Prozent auf 887.21 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 22’270’623 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5.128 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.51 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch