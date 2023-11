Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 34’945.47 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.739 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.241 Prozent leichter bei 34’906.72 Punkten, nach 34’991.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 35’022.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 34’818.03 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2.00 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 16.10.2023, einen Stand von 33’984.54 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 34’765.74 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 16.11.2022, bei 33’553.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5.46 Prozent aufwärts. Bei 35’679.13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 6.75 Prozent auf 43.35 USD), McDonalds (+ 2.12 Prozent auf 276.12 USD), Microsoft (+ 1.76 Prozent auf 376.17 USD), Travelers (+ 1.27 Prozent auf 171.69 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.14 Prozent auf 151.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-9.83 Prozent auf 48.04 USD), Walmart (-8.09 Prozent auf 156.04 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.71 Prozent auf 20.75 USD), Chevron (-2.60 Prozent auf 141.77 USD) und Amgen (-1.48 Prozent auf 269.00 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’260’372 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.688 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.46 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch