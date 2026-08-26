Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Am Mittwoch gab der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.21 Prozent auf 53’463.88 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.414 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.033 Prozent auf 53’594.92 Punkte an der Kurstafel, nach 53’577.40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 53’639.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53’379.40 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 51’947.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50’461.68 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45’418.07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10.50 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 2.31 Prozent auf 220.67 USD), Caterpillar (+ 1.31 Prozent auf 821.93 USD), Apple (+ 1.15 Prozent auf 313.45 USD), Cisco (+ 1.13 Prozent auf 112.36 USD) und UnitedHealth (+ 1.11 Prozent auf 401.01 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-2.25 Prozent auf 38.59 USD), Merck (-2.14 Prozent auf 153.10 USD), IBM (-1.84 Prozent auf 229.87 USD), Goldman Sachs (-1.74 Prozent auf 1’040.46 USD) und Coca-Cola (-1.70 Prozent auf 90.08 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’799’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch