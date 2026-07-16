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Marktbericht 16.07.2026 22:33:46

Schwache Performance in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten

Schwache Performance in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Goldman Sachs
899.94 CHF -2.67%
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Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.20 Prozent tiefer bei 52’552.97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.223 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52’604.20 Zählern und damit 0.103 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52’658.64 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 52’924.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’367.42 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.235 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 51’999.67 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 48’578.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44’254.78 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.62 Prozent. 53’289.30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4.21 Prozent auf 44.57 USD), IBM (+ 3.72 Prozent auf 219.05 USD), Amgen (+ 3.70 Prozent auf 371.58 USD), Salesforce (+ 3.40 Prozent auf 172.68 USD) und Merck (+ 3.25 Prozent auf 127.63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-4.91 Prozent auf 1’095.46 USD), Alphabet C (ex Google) (-4.43 Prozent auf 353.81 USD), Caterpillar (-4.06 Prozent auf 877.17 USD), NVIDIA (-2.40 Prozent auf 207.40 USD) und Amazon (-1.99 Prozent auf 249.89 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36’423’295 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.470 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.48 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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