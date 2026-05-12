Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags schwächer

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.33 Prozent schwächer bei 49’540.96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.973 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.313 Prozent auf 49’549.07 Punkte an der Kurstafel, nach 49’704.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49’307.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49’739.62 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’916.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49’451.98 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 42’410.10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.39 Prozent nach oben. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 1.99 Prozent auf 130.13 USD), Amgen (+ 1.98 Prozent auf 336.11 USD), Johnson Johnson (+ 1.89 Prozent auf 225.63 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 112.97 USD) und Procter Gamble (+ 1.25 Prozent auf 145.15 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2.73 Prozent auf 901.49 USD), Boeing (-2.30 Prozent auf 232.73 USD), Salesforce (-1.94 Prozent auf 174.05 USD), Amazon (-1.54 Prozent auf 264.85 USD) und Goldman Sachs (-1.46 Prozent auf 931.07 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’681’257 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.450 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch