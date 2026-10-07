Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.79 Prozent auf 51’113.71 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26.037 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.150 Prozent leichter bei 51’444.10 Punkten, nach 51’521.28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51’406.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50’917.42 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0.167 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 53’414.25 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 52’925.15 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 46’602.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.65 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 2.86 Prozent auf 414.12 USD), Johnson Johnson (+ 2.07 Prozent auf 260.05 USD), Walmart (+ 1.30 Prozent auf 108.60 USD), Merck (+ 1.23 Prozent auf 143.68 USD) und UnitedHealth (+ 0.76 Prozent auf 379.17 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-6.10 Prozent auf 810.80 USD), Goldman Sachs (-2.38 Prozent auf 875.82 USD), Sherwin-Williams (-2.27 Prozent auf 313.86 USD), Honeywell Technologies (-1.90 Prozent auf 208.83 USD) und Boeing (-1.44 Prozent auf 187.08 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’154’148 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5.128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.48 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch