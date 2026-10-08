Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
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08.10.2026 18:00:47
Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus
Dow Jones-Handel aktuell.
Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.36 Prozent auf 50’997.79 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26.311 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.443 Prozent auf 51’406.44 Punkte an der Kurstafel, nach 51’179.87 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51’230.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 50’939.00 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.393 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 52’786.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’348.39 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 46’601.78 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5.41 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2.98 Prozent auf 211.26 USD), Walmart (+ 2.01 Prozent auf 110.33 USD), McDonalds (+ 1.66 Prozent auf 234.71 USD), Home Depot (+ 1.34 Prozent auf 257.85 EUR) und Coca-Cola (+ 1.32 Prozent auf 86.95 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amgen (-2.79 Prozent auf 401.56 USD), Merck (-2.40 Prozent auf 139.36 USD), Johnson Johnson (-2.00 Prozent auf 253.29 USD), Boeing (-1.58 Prozent auf 185.35 USD) und Honeywell Technologies (-1.56 Prozent auf 204.87 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6’508’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.147 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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