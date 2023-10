Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.86 Prozent leichter bei 33’127.28 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10.457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.764 Prozent auf 33’669.52 Punkte an der Kurstafel, nach 33’414.17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33’425.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 33’118.12 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der Dow Jones bei 34’440.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35’225.18 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 20.10.2022, bei 30’333.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 0.027 Prozent. Bei 35’679.13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.23 Prozent auf 102.67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1.43 Prozent auf 21.26 USD), Johnson Johnson (+ 0.45 Prozent auf 153.00 USD), Coca-Cola (+ 0.40 Prozent auf 54.57 USD) und Goldman Sachs (+ 0.29 Prozent auf 300.05 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen American Express (-5.38 Prozent auf 141.57 USD), Salesforce (-2.20 Prozent auf 203.73 USD), Intel (-2.10 Prozent auf 34.92 USD), JPMorgan Chase (-1.61 Prozent auf 142.95 USD) und Boeing (-1.50 Prozent auf 180.04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’013’864 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.601 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch