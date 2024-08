Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Montagshandels nach

Zum Handelsende sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 2.60 Prozent auf 38’703.27 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.500 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.851 Prozent höher bei 40’075.33 Punkten in den Handel, nach 39’737.26 Punkten am Vortag.

Bei 39’056.19 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38’499.27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’375.87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 38’675.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35’065.62 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2.62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (-0.50 Prozent auf 124.61 USD), Procter Gamble (-1.19 Prozent auf 168.06 USD), Caterpillar (-1.27 Prozent auf 316.80 USD), Walmart (-1.27 Prozent auf 67.59 USD) und Home Depot (-1.52 Prozent auf 350.01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Intel (-6.38 Prozent auf 20.11 USD), Apple (-4.82 Prozent auf 209.27 USD), Cisco (-4.11 Prozent auf 44.74 USD), Amazon (-4.10 Prozent auf 161.02 USD) und Visa (-3.80 Prozent auf 256.44 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 41’570’582 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.090 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

