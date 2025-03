Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.54 Prozent tiefer bei 17’534.03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.820 Prozent auf 17’662.57 Punkte an der Kurstafel, nach 17’808.66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17’431.67 Punkte, das Tageshoch hingegen 17’682.92 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 18.02.2025, wies der NASDAQ Composite 20’041.26 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’392.69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.03.2024, einen Stand von 16’103.45 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2025 bereits um 9.06 Prozent. Bei 20’118.61 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 17’238.24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Elbit Systems (+ 10.31 Prozent auf 407.34 USD), Cumulus Media A (+ 8.86 Prozent auf 0.49 USD), Lifetime Brands (+ 8.15 Prozent auf 5.44 USD), PC Connection (+ 3.21 Prozent auf 62.06 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 2.41 Prozent auf 15.91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Sangamo Therapeutics (-16.01 Prozent auf 0.85 USD), Innodata (-8.90 Prozent auf 41.84 USD), Grupo Financiero Galicia (-6.91 Prozent auf 54.27 USD), Comtech Telecommunications (-6.25 Prozent auf 1.95 USD) und AXT (-6.25 Prozent auf 1.73 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’743’858 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.928 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

