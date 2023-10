Schwache Performance in Moskau: RTS zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt bewegt sich im Dienstagshandel seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert im Plus. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. An den asiatischen Börsen waren am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen auszumachen. Die US-Märkte legten am Montag zu.