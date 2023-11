Schwache Performance in Moskau: RTS mittags schwächer

Am Mittwoch notiert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0.02 Prozent schwächer bei 1’154.15 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 6.274 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.036 Prozent auf 1’153.97 Punkte an der Kurstafel, nach 1’154.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1’152.03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1’159.55 Punkten verzeichnete.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang ein Plus von 2.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der RTS auf 1’081.29 Punkte taxiert. Der RTS notierte noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 1’057.56 Punkten. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 22.11.2022, den Stand von 1’142.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 19.84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1’159.55 Punkten. Bei 900.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit Bashneft (+ 2.31 Prozent auf 2’389.00 RUB), VTB Bank (+ 2.14 Prozent auf 0.03 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 1.29 Prozent auf 2.28 RUB), TATNEFT Pref (+ 1.14 Prozent auf 636.70 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1.05 Prozent auf 7’284.50 RUB). Schwächer notieren im RTS hingegen Mechel (-1.26 Prozent auf 323.27 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1.06 Prozent auf 269.95 RUB), VSMPO-AVISMA (-0.91 Prozent auf 37’160.00 RUB), SOLLERS (-0.66 Prozent auf 830.50 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-0.59 Prozent auf 38.88 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 58’153’350’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 6.271 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Fokus

Im RTS präsentiert die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die VTB Bank-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52’159.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

