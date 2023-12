Schwache Performance in Moskau: RTS beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der RTS gibt im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0.61 Prozent auf 1’108.18 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 6.277 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.042 Prozent auf 1’114.54 Punkte an der Kurstafel, nach 1’115.01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des RTS betrug 1’115.38 Punkte, das Tagestief hingegen 1’107.97 Zähler.

RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der RTS bereits um 2.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1’088.42 Punkten. Der RTS erreichte vor drei Monaten, am 01.09.2023, den Stand von 1’055.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1’123.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 15.07 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1’159.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900.08 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Gazprom PJSC (+ 0.38 Prozent auf 163.85 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 0.33 Prozent auf 16’792.00 RUB), Yandex (+ 0.30 Prozent auf 2’531.00 RUB), Phosagro (+ 0.18 Prozent auf 6’744.00 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (+ 0.17 Prozent auf 36.35 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen hingegen Rostelecom PJSC Pref (-8.82 Prozent auf 69.25 RUB), Rostelecom PJSC (-7.27 Prozent auf 75.65 RUB), TMK (-1.93 Prozent auf 199.58 RUB), PIK (-1.61 Prozent auf 665.60 RUB) und LSR (-1.40 Prozent auf 648.20 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im RTS auf. 8’052’350’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6.277 Mrd. Euro im RTS den grössten Anteil aus.

RTS-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.81 erwartet. Im Index verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49.45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch