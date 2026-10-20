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20.10.2026 17:58:13
Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter
Der FTSE 100 erlitt zum Handelsschluss Verluste.
Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0.29 Prozent leichter bei 10’733.00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.283 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.006 Prozent auf 10’764.07 Punkte an der Kurstafel, nach 10’764.69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’673.02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’767.96 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’659.13 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’524.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’403.57 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.86 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 3.91 Prozent auf 3.21 GBP), Experian (+ 2.72 Prozent auf 29.09 GBP), Howden Joinery Group (+ 2.52 Prozent auf 7.95 GBP), SSE (+ 1.96 Prozent auf 25.54 GBP) und National Grid (+ 1.77 Prozent auf 12.11 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Diploma (-4.04 Prozent auf 74.85 GBP), IG Group (-2.90 Prozent auf 9.38 GBP), Bunzl (-2.85 Prozent auf 27.30 GBP), Halma (-2.58 Prozent auf 33.24 GBP) und Rio Tinto (-2.53 Prozent auf 65.45 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 123’952’100 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 290.983 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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