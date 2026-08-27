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Kursverlauf 27.08.2026 12:26:20

Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag

Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell leichter.

RELX
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Am Donnerstag verliert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.49 Prozent auf 10’825.31 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.252 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’878.16 Punkten, nach 10’878.12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’784.65 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’878.47 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0.083 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’781.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’505.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’255.50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.78 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 4.60 Prozent auf 54.55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.09 Prozent auf 88.70 GBP), RELX (+ 1.43 Prozent auf 26.23 GBP), Halma (+ 1.33 Prozent auf 36.64 GBP) und Whitbread (+ 1.19 Prozent auf 25.23 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Croda International (-2.54 Prozent auf 33.77 GBP), LondonMetric Property (-2.49 Prozent auf 1.90 GBP), Entain (-2.41 Prozent auf 5.18 GBP), Auto Trader Group (-2.30 Prozent auf 5.27 GBP) und Melrose Industries (-1.97 Prozent auf 5.01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 26’671’541 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303.678 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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